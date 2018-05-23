Rolls-Royce’a son bir şans daha verildi

Milli savaş uçağı TF-X projesinde yer almayı isteyen Rolls-Royce’un TAI aracılığı ile verdiği teklif yetersiz kaldı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı milli jet motoru tasarlamak ve üretmek üzere yeni kurulan yerli şirket “TR Motor” ile çalışmalara başladı.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İngiltere ziyaretinde Rolls-Royce, Kale şirketi ile kurduğu ortak firma TAEC vasıtasıyla projeye dahil olma yönünde ısrarlı talepte bulundu. 31 Temmuz’a kadar olumlu veya olumsuz sonuçlanmasını öngören bir niyet mektubu imzalandı.