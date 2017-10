Roma: 1 - Crotone: 0 | MAÇ SONUCU

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in ilk 11'de sahaya çıktığı maçta Roma, sahasında Crotone ekibini 1 - 0 yendi.



Roma ekibi, İtalya Serie A'daki 9. maçında Olimpico Stadı'nda Crotone'yi ağırladı. Ev sahibi takıma 3 puanı getiren tek golü 10. dakikada penaltıdan Diego Perotti attı.



Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, ilk 11'de çıktığı maçta 64 dakika sahada kaldı.

SERIE A'DA ANTİSEMİTİZM'E ANLAMLI CEVAP

İtalya'da SS Lazio takımı taraftarlarının, ezeli rakipleri AS Roma'yı aşağılamak için İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudi soykırımının sembolü haline gelen Anne Frank'i kullanmasına, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Serie A ve diğer liglerdeki maçlarda anlamlı bir cevap verildi. Bazı Lazio taraftarlarının, Olimpiyat Stadı'nda pazar günü Cagliari karşısında oynanan müsabaka sonrasındaki eylemleri ülkede büyük tepkiye yol açmıştı.



Bunun üzerine, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), Spor Bakanlığı ve İtalya'daki Yahudi toplumunun ortak kararı gereği, bu haftaki Serie A ve diğer tüm futbol liglerindeki maçlarda antisemitizm içerikli olayları kınamak ve Yahudi Soykırımı konusunda bilinci artırmak adına ortak bir tepki ortaya kondu.



Temsilcilerimiz Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun da ilk 11'de forma giydiği Roma - Crotone ve Chievo - Milan'ın da aralarında bulunduğu Serie A'da çarşamba akşamı oynanan 9 karşılaşma öncesi Anne Frank anısına 1'er dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve günlüklerinden şu metin okundu:



"Dünyanın nasıl yavaş yavaş bir çöle dönüştüğünü görüyorum, bizi öldürecek olan, yaklaşan gök gürültüsünü duyuyorum, milyonlarca insanın acısını hissediyorum ve yine de gökyüzüne baktığımda bütün bunların iyi bir şekilde sonuçlanacağını, bu zulmün sonlanacağını, huzur ve barışın dünya düzenine geri geleceğini düşünüyorum."



TARAFTARLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

"Irkçılık" suçundan aldıkları ceza gereği karşılaşmayı kendi tribünleri yerine, Roma'nın kullandığı Curva Sud (güney kale arkası) tribününde izleyen taraftarlar, koltuklara Bergen-Beslen toplama kampında 16 yaşındayken 1945'te hayatını kaybeden Yahudi Anne Frank'i Roma formasıyla gösteren fotoğraflar bırakmıştı. Stadın duvarlarına da bu fotomontajlardan yapıştıran bir grup taraftar, "Yahudi Roma" ifadesinin de yer aldığı antisemitizm (Yahudi karşıtlığı-düşmanlığı) içeren mesajlar da yazmıştı.



Roma Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, bu eylemleri her kesimden kişilerce şiddetle kınanan taraftarlardan 15'inin kimliğinin belirlendiği bildirildi. Bu kişilerden ikisinin 18 yaşın altında olduğu belirtildi.



LAZİO, ANNE FRANK'Lİ FORMAYLA ISINDI

Bu arada, yine çarşamba akşamı deplasmanda Bologna ile karşılaşan Lazio'nun oyuncuları, üzerinde Anne Frank fotoğrafları basılı olan ve "antisemitizme hayır" yazılı formalarla ısındı. Öte yandan, İtalya'daki Yahudi toplumu, taraftarlarının yaptığı eylem üzerine antisemitizmin ve ırkçılığın her türlü şeklini kınadığını söyleyen Lazio Kulübü Başkanı Claudio Lotito'nun samimiyetine inanmadı.



Salı günü bazı futbolcularla birlikte sinagoga giderek çelenk bırakan Lotito hayal kırıklığına uğradı. Beklediği ilgiyi göremeyen Lotito'nun buraya bıraktığı çelenk de bugün Tiber Nehri'ne atılmış olarak bulundu.



Milano'dan Roma'ya gelmek için bulunduğu havalimanında yaptığı bir telefon görüşmesi de bazı yolcular tarafından kaydedilen Lotito'nun, sinagoga gidecek olmasına ilişkin "Hadi şu senaryoyu yapalım, bitisn" gibi ifadeleri bugün İtalyan basınında yer aldı ve Yahudi toplumundan tepki gördü.

