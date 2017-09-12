Roma Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yer alan Roma ile Atletico Madrid, grup maçlarının ilk karşılaşmalarında mücadele edecek. Devler Ligi'nde mücadele edecek olan iki takım da 3 puan için kıyasıya mücadele edecek. Peki, Roma - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

ROMA - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İtalya temsilcisi Roma ile İspanya'nın köklü kulüplerinden Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun ilk haftasında karşı karşıya gelecek. Roma - Atletico Madrid maçı 12 Eylül Salı günü saat 21.45'te başlayacak. Roma'da yer alan Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele Tivibu Spor 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada FIFA kokartlı Sırp hakem Milorad Mazic düdük çalacak. Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak.

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