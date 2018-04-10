UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş turunda Roma, evinde Barcelona'yı konuk edecek. İlk karşılaşmayı deplasmanda 4-1 kaybeden Roma, avantajlı bir skor alarak tur atlamak istiyor. Öte yandan Barcelona da evinde elde ettiği 4-1'lik avantajı koruyarak yarı finale kalmak için mücadele edecek. Peki Roma - Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Roma - Barcelona saat kaçta?

ROMA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Turpin'in yardımcılığını Nicolas Danos ve Cyril Gringore yapacak. Türkiye saatiyle 21:45'te başlayacak olan karşılaşma canlı ve şifresiz olarak TRT 1 kanalından izlenebilecek. Karşılaşma, aynı zamanda tivibu SPOR 3 kanalından da yayınlanacak.

İki takım arasında oynanan 5 Şampiyonlar Ligi maçında Roma 1, Barcelona 2 galibiyet aldı. 2 maç ise birer gollü beraberlikle sonlandı.

Barcelona ve Roma arasında geçtiğimiz hafta oynanan maçta Barcelona evinde 4-1 kazanmış ve tur için büyük avantaj elde etmişti.

Barcelona, Roma'ya karşı Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçta 12 gol atarken Roma da 7 gol attı.

Roma'da Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda attığı 5 golle Edin Dzeko bulunuyor.

Barcelona'da ampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda attığı 6 golle Lionel Messi yer alıyor.

Barcelona'da Lucas Digne sakatlığından ve Philippe Coutinho kadro dışı olduğundan dolayı bu maçta forma giyemeyecek.

Roma, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Barcelona, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Roma, oynadığı son 5 maçta 5 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

Barcelona, oynadığı son 5 maçta 14 gol attı, 4 gol yedi.