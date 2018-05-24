Roma, Tolgay Arslan’ı kadrosuna katabilir.

İtalya’nın La Gazzetta Dello Sport gazetesi, Tolgay’ın Roma Sportif Direktörü Monchi’nin transfer listesindeki 3 orta saha oyuncusundan biri olduğunu iddia etti.

Haberde; İtalyan ekibinin Tolgay Arslan için 12 milyon Euro bütçeye ihtiyaç duyacağı ve transfere karar verilmesi halinde kulüplerin görüşeceği ifadeleri yer aldı.

Roma’nın Tolgay’ın yanı sıra Atlanta’dan Bryan Cristante ve Dinamo Zagreb’den Ante Coric ile ilgilendiği de aktarıldı.

Geride kalan sezon Beşiktaş formasıyla 43 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 3 asist yaptı.

Tolgay’ın sözleşmesini 2022’e ya kadar uzatan Beşiktaş, oyuncusunu gelecek sezon kadroda tutmayı planlıyor. Ancak Roma’nın 10 milyon Euro üstünde bir teklif sunması halinde yönetim transfere onay verebilir.