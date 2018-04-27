Roma - Chievo rakamlar

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. Roma, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Chievo takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Roma 67 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Chievo 31 puanda ve 16. sırada. Ev sahibi Roma, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Chievo, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 122 kodlu maçı oynayanlar; Roma galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.30, Chievo galibiyet oranı 8.00. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Roma son hafta oynanan Chievo maçında 3-1 kazandı.

Chievo ise Roma maçında 3-1 yenildi.

Roma, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Roma, kendi sahasında 27 gol attı, 18 gol yedi.

Chievo, dış sahada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Chievo 11 kez gol sevinci yaşadı, 30 kez topu ağlarında gördü.