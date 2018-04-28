Roma - Chievo rakamlar

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. Roma, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Chievo takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Roma 67 puanla 3. sırada, Chievo 31 puanla 16. sırada bulunuyor. Roma son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Chievo son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 122 kodlu maçı oynayanlar; Roma galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.30, Chievo galibiyet oranı 8.00. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Roma son hafta oynanan Chievo maçında 3-1 kazandı.

Chievo, Roma karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Roma, evinde 10 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 27 gol atıp 18 gol yedi.

Chievo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Chievo, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 30 kez topu kendi kalesinde gördü.