Roma - Chievo rakamlar

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. Roma, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Chievo takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. 67 puanlı Roma 3. sırada bulunuyor, Chievo 31 puana sahip ve 16. sırada. Ev sahibi Roma, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Chievo, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 122 kodlu maçı oynayanlar; Roma galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.30, Chievo galibiyet oranı 8.00. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Roma son hafta oynanan Chievo maçında 3-1 kazandı.

Chievo ise Roma maçında 3-1 yenildi.

Roma, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Roma, kendi sahasında 27 gol attı, 18 gol yedi.

Chievo, dış sahada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Chievo 11 kez gol sevinci yaşadı, 30 kez topu ağlarında gördü.