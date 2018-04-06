Roma'da kürtaj karşıtı dev afişe kadın örgütlerinden tepki

İtalya'da ProVita (Yaşamdan Yana) adlı kürtaj karşıtı bir derneğin başkent Roma'da bir binaya astığı Vatikan yakınlarındaki bir binaya 7 metreye 11 metre ebatındaki dev afiş büyük tepki çekti.
Kürtajı yasal hale getiren yasanın Mayıs 1978'de yürürlüğe girmesinin 40. yıldönümü vesilesiyle asılan afişte bir embriyo resmi görülüyor.
Afişin üzerinde de "11 haftalıkken böyleydin... Tüm organların mevcuttu. Kalbin 3. haftadan beri atıyordu. Parmağını bile emiyordun. Ve şu an buradasın çünkü annen seni kürtajla aldırmadı" yazıyor.
Kadın örgütleri ve sosyal medyadan afişe çok sayıda tepki mesajı geldi. Non Una Di Meno (Bir Kadın Daha Eksilmesin) isimli kadın örgütü, afiş kampanyasını "kürtaj karşıtlarının kadınlara karşı bir provokasyonu" olarak niteledi ve "Seçim yapmakta özgürüz ve tepki göstermeye hazırız" dedi.
Kadın ve LGBTI hakları alanında aktif olan, İtalya'da eşcinsel çiftlere medeni birliktelik adı altında evlilik benzeri yasal haklar veren yasanın da mimarı olan Senatör Monica Cirinna, "Roma sokaklarında, devletin bir yasasına ve kadınların seçme hakkına karşı afiş asılmasına izin verilmesi utanç verici" diye yazdı.
Kadın Sağlığı Derneği Vita di Donna (Kadın Yaşamı) da, Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi'ye afişi kaldırtması çağrısı yaptı ve bu taleple internette bir imza kampanyası başlattı.
Kadın örgütleri yarın, afişin asılı olduğu Via Gregorio VII Caddesi'nde protesto gösterisi düzenlemeyi planlıyor.
Sosyal medyada ise hem afiş karşıtı hem de destekçisi mesajlar paylaşıldı.
Bir Twitter kullanıcısı ise afişi fotomontajla değiştirerek, "11 haftalıkken böyleydin... Ve şu an buradasın çünkü annen seni kürtajla aldırmadı" yazısının zeminine embriyo resminin yerine aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini'nin fotoğrafını koydu.
Öte yandan sağcı Il Giornale gazetesi ile İtalyan Katolik Kilisesi'nin gazetesi Avvenire ise afişe tepki göstererek kaldırılmasını isteyenleri eleştirdi. Avvenire, baş sayfasından verdiği habere "Yaşamla ilgili (neredeyse) bütün gerçekleri söylemek skandal yaratıyor" başlığını attı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.