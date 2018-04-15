Serie A'nın 32. haftasında Lazio ile Roma, başkent derbisinde karşılaştı. Temsilcimiz Cengiz Ünder, maçın 55. dakikasında oyuna dahil oldu. Cengiz'e faul yapan Laziolu Radu, 80'de 2. sarı kartla oyundan atıldı. Mücadelede gol sesi çıkmayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Lazio ve Roma, haftayı 61'er puanla tamamladı.

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