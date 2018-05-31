Roma’da forma giyen milli futbolu Cengiz Ünder İtalyan ekibinde yılın en iyi genç oyuncusu seçildi. Bu sezon Roma formasıyla ligde 26 maçta forma giyen 20 yaşındaki futbolcu 7 gol atıp 1 de asist yaptı. Cengiz Ünder İtalya’da gösterdiği performansla ligde adından çokça söz ettirmiş ve birçok büyük kulübün radarına girmişti.

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