Roma - Juventus maçı istatistikleri

Roma ve Juventus, 13 Mayıs 2018 Pazar günü İtalya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. 73 puanlı Roma 3. sırada bulunuyor, Juventus 91 puana sahip ve 1. sırada. Roma, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Juventus son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 552 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Roma kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Juventus sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Roma son hafta oynanan Juventus maçında 1-1 berabere kaldı.

Juventus ise Roma maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 11 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Roma, 31 gol attı ve 19 gol yedi.

Juventus ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 14 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Juventus, 41 gol atarken 16 gol yedi.