Roma, Perotti ile 2021 yılına kadar

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, takımdaki başarılı futbolcusu Diego Perotti ile nikah tazeledi. İtalyan temsilcisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Perotti'nin sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.



Arjantinli futbolcu 2016 yılının şubat ayında Genoa'dan transfer edilmişti. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon Serie A ve UEFA



Şampiyonlar Ligi'nde toplam 16 karşılaşmada görev aldı ve 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER