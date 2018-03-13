UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Roma, Ukrayna'da 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Shakhtar Donetsk'i ağırlıyor.

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ROMA - SHAKHTAR DONETSK

STAT: Roma Olimpiyat

SAAT: 22:45

YAYIN: Tivibu Spor 2

HAKEM: Alberto Undiano Mallenco

ROMA: Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Strootman, De Rossi, Nainggolan, Cengiz Ünder, Dzeko, Perotti

YEDEKLER: Skorupski, Jesus, Peres, Gerson, Pellegrini, Schick, El Shaarawy

TEKNİK DİREKTÖR: Eusebio Di Francesco



SHAKHTAR DONETSK: Pyatov, Butko, Ordets, Rakitskiy, Ismaily, Fred, Stepanenko, Marlos, Taison, Bernard, Ferreyra

YEDEKLER: Kudryk, Khocholava, Patrick, Petriak, Zubkov, Dentinho, Kovalenko

TEKNİK DİREKTÖR: Paulo Fonseca

İLK MAÇTA ROMA'NIN GOLÜ CENGİZ'DEN

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Shakhtar Donetsk'e deplasmanda 2-1 mağlup olan Roma'nın tek golü milli futbolcu Cengiz Ünder'den gelmişti.



SHAKHTAR SON 5 MAÇINI KAZANDI

Shakhtar Donetsk, son oynadığı 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Ukrayna ekibi, Chornomorets Odesa'yı 5-0, Roma'yı 2-1, Zirka'yı 5-0, Karpaty'i 3-0 ve Vorskla'yı 3-0'lık skorlarla mağlup etti.

Ev sahibi Roma ise Udinese'yi 2-0, Napoli'yi 4-2, ve Torino'yu da 3-0'lik skorlarla yense de, Devler Ligi'nde Shakhtar'a 2-1 ve Serie A'da da Milan'a 2-0 mağlup oldu.

SHAKHTAR'DA FACUNDO FERREYRA FORMDA

Devler Ligi'ndeki ilk maçta Roma ağlarını havalandıran Shakhtar Donetsk'in Arjantinli golcüsü Facundo Ferreyra, bu sezon ekim ayından bu yana tüm turnuvalarda 16 gol kaydetti.

İÇ SAHADA ALISSON'U GEÇMEK ZOR

Roma'nın Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker, takımının Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada oynadığı son 3 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

SHAKHTAR DONETSK DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Ukrayna temsilcisi, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynadığı son 2 deplasman maçında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Shakhtar Donetsk bu iki maçta kalesinde toplam 10 gol gördü ve gol sevinci yaşayamadı.

ROMA SON 16 TURUNDA TAKILIYOR

İtalyan ekibi, daha önce Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turundaki son 3 eşleşmede de elenen taraf oldu.

Roma'da Luca Pellegrini ve Rick Karsdorp'un sakatlıkları sürüyor. Shakhtar Donetsk'te ise cezalı olan Darijo Srna'nın yanı sıra Maksym Malyshev ve Serhiy Kryvtsov sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.