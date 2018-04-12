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Ünder, “Herhalde hayatımın en mutlu günü. Kendimi ilk defa bu kadar mutlu hissediyorum. İlk milli maçta attığım gol ve bu maç, tarif edilemez bir duygu. İnşallah yarı finalde aynı başarıyı elde edip finale çıkarız. Ben 10 yaşımdan beri Lionel Messi’nin videolarını izleyerek büyüdüm. Karşılıklı oynamak tarif edilemez bir duyguydu” dedi.