Serie A'da üst üste aldığı galibiyetlerle yükselişe geçen Roma, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Fotomaç'ın haberine göre; bu sezon başında Medipol Başakşehir'den Cengiz Ünder'i kadrosuna katan İtalyan temsilcisinin, listesinde yeni bir Türk yer alıyor...

Roma'nın dünyaca ünlü Sportif Direktörü Monchi'nin, Cengiz Ünder'den sonraki hedefinin Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı olduğu iddia ediliyordu. Ancak Monchi'nin asıl hedefinin Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün olduğu öne sürüldü.

Forvet ve kanat pozisyonunda forma giyen genç ismi yakın takibe alan Monchi'nin, Yunus'u izletmek için yardımcılarını 25 Mart'ta Florya'da oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçında İstanbul'a göndereceği ifade edildi.

Galatasaray U17 ve U19 takımlarında forma giyen Yunus Akgün, geçirdiği sakatlığın ardından çıktığı 4 maçta 4 gol ve 2 asistlik performansı ile dikkat çekti.