Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'nin Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü kaydeden Roman Neustadter, Rusya Milli Takımı'nın Fransa ve Brezilya ile karşılaşacağı hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edildi.

Son haftalarda gösterdiği performansla Aykut Kocaman'ın beğendiği isimler arasında yer alan Neustadter, sarı-lacivertli ekibin bu sezon Süper Lig'de oynadığı 25 maçın 23'ünde ilk 11'de yer aldı.