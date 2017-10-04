Roman Neustadter: Spartak Moskova benimle ilgilendi

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Roman Neustadter, Rusya Milli Takımı'nın kampında transfer itirafında bulundu. Güney Kore ile hazırlık maçında karşılaşacak Rusya'nın kadrosunda yer alan Roman Neustadter, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Alman asıllı Rus futbolcu, yaz transfer döneminde Spartak Moskova'ya gideceği yönündeki haberlerle ilgili konuştu. Spartak Moskova'nın kendisiyle ilgilendiğini açıklayan Roman Neustadter, "İnsanlar bu konuda çok şey yazdı, çok şey söyledi. Spartak Moskova, benimle ilgilendi. Ancak somut bir konuşma olmadı" dedi. (Sporx)