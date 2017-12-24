Yeni bir yıla girerken öne çıkan temennilerimizden biri de kültür-sanat etkinliklerinin neşesinin en yüksek perdelerde olması! Yeni yıl vesilesiyle, neşe ve umut beklentisine son derece uygun bir etkinliği konuk edeceğiz sayfamıza... İş Sanat’ta artık gelenekselleşen ve büyük ilgi gören yeni yıl konserinde, 4 Ocak akşamı Şef John Rigby’nin yönetimindeki Johann Strauss Orkestrası sahne alacak. Solistler Avustralyalı soprano Corinne Cowling ve İskoç tenor Nicky Spence’in muhteşem uyumuna tanıklık edeceğimiz konserde, birbirinden eğlenceli vals ve polkalara balo kostümleriyle göz kamaştıran Johann Strauss dansçıları da eşlik edecek. Konser, Çingene Baron Uvertürü’nden Mavi Tuna’ya, Radetzky Marşı’ndan Schlau Schlau Polka’ya uzanan Strauss ailesinin ve çağdaşlarının en sevilen eserlerini sunacak. Dönemin atmosferini sahneye taşıyacak konserin solistleri Corinne Cowling ve Nicky Spence, sorularımızı yanıtladı... HT Pazar'dan Selin Özavcı Tokçabalaban'ın haberi...

İstanbullu dinleyiciyle İş Sanat sahnesinde buluşacaksınız; yeni yıl dileklerinizi öğrenebilir miyiz?

Corinne Cowling: En basit haliyle bolca mutluluk, şarkı söylemenin ve hayatın tadını çıkarmayı diliyorum...

Nicky Spence: Hayat boyu mutluluk, neşe, dostluk ve tabii müzik kariyerimde heyecan verici geliş- meler olmasını temenni ediyorum.

Yeni yıl konseri repertuvarında romantik valsler ve neşeli polkalar yer alıyor. O gece sahnede neler olacak?

C.C.: Tam manasıyla bir Johann Strauss galası aslında. Şarkıların yanı sıra izleyicileri neşelendirecek sürprizler ve coşku dolu danslar da var. Farklı ülkelerin operetlerinden de birkaç örnek sunacağız. Mesela Berlin Kabaresi’nden ve yine Polonya’dan, Victor Herbert’in Amerikan operetlerinden birer düetimiz var. Ayrıca Johann Strauss klasikleri olacak. Yani eğlence ve romantizm dolu, kostümler ve dekorla o dönemin ruhunu anımsatan bir gece olacak.

Konserde 19. yüzyıl Viyana’sının romantizmini izleyeceğiz. Sizler o dönemde yaşasaydınız hayatınızın nasıl olacağını düşünürsünüz?

C.C.: Sanırım bütün gün o uzun gece elbiseleriyle gezerdim. Bol bol geleneksel balolara katılırdım. Tabii bir de tüm operalardaki başrolleri oynamak isterdim!

N.S.: Dönemin Viyana’sının çok romantik ve bol macera dolu olduğunu düşünüyorum. Ben de danslara katılır, tadını çıkarırdım.

İki genç isim olarak, 40 yılı aşan geçmişiyle Johann Strauss Orkestrası’na eşlik edeceksiniz. Bu deneyimi nasıl tanımlarsınız?

C.C.: Orkestra şahane, Şef Rigby müziğe hayat veriyor; onlarla aynı sahneyi paylaşmak unutulmaz bir deneyim, rüyaların gerçek olması... Nicky ile çalışmanın enerjisi çok yoğun, bunu sahneye yansıtacağız.

N.S.: Tek kelimeyle fantastik! Sahnedeyken büyük bir partinin ortasındaymışız gibi hissediyorum, hepimiz büyük keyif alıyoruz. Corinne çok başarılı bir dansçı, bana ilham veriyor. Seslerimiz birbirini tamamlıyor.

Kariyerleriniz şekillenirken ilham aldığınız noktalar neler?

C.C.: Başka sanatçıların işlerini izlemek, dinlemek; onların hikâyelerini öğrenmek en büyük ilham kaynağı. Sanat eğitimime bale ile başladım. Şarkı söylemeye geçmek benim için en büyük dönüm noktasıydı. Şarkı söylemenin büyüsüne kapıldım ama yaptığım işte hâlâ dans da var.

N.S.: Sahneye çıktığım günden beri her şey heyecan verici. Dünyanın en başarılı orkestralarıyla çalışma şansı yakalamışken her anını değerlendiriyorum.

‘MÜZİK ZAMANSIZDIR’

Sahnede olmanın büyüsünü nasıl tanımlarsınız?

C.C.: Canlandırdığım karaktere odaklanıyorum. İzleyiciler için odak noktası nedir, onlar nelere dikkat ediyor, onları düşünüyorum.

Yeni neslin klasik müzikle ilişkisini nasıl buluyorsunuz?

C.C.: Müzik yaşayan bir olgu ve sürekli değişim halinde...Gençlerin çoğu modern müzikle ilgili ve bazıları hayatlarında klasik müziği hiç duymuyor bile. Bu da bize işimizi yapmamız için bir neden sağlıyor aslında. Onlara konser vermek, bir anlık iletişim sağlamak bile çok önemli.

N.S.: Günümüzde sunum öne çıkabiliyor ama müzik ne olursa olsun zamansızdır!

Sizin popüler müzikle aranız nasıl; farklı janr’lar dinliyor musunuz?

C.C.: Ne dinlediğim her zaman değişiyor ama Spotify listemde klasik müzik her zaman var. Yanı sıra bir tür hikâye anlatan country müziğini seviyorum.

N.S.: Beyonce bence tüm zamanların kraliçesi! Bu dönemde Noel şarkıları da dinliyorum.