Romanya Başbakanı Mihai Tudose, partisinin kendisinden desteğini çekmesi üzerine istifa etti. İHA'nın haberine göre; Tudose, 6 aylık görevi boyunca başının dik ve görevini temiz şekilde yerine getirdiğini söyledi.

Öte yandan Romanya'da Tudose'un istifasıyla birlikte 7 ay içerisinde 2 başbakan istif etmiş oldu.

Romanya Başbakanı Mihai Tudose

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