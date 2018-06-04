Geçmişte "Küçük Paris" olarak bilinen Bükreş, büyük altyapı projelerinin hayata geçmesiye eski yüzünü tamamen değiştirmiş bugün, geçmiş ile pek ilgisi olmayan, eski ve yeni birçok yapının ilginç bir karışımı haline geldi. 300 yıllık bir kilise, bir çelik-cam ofis binaları ve komünist dönem apartman bloklarını bir arada görmek artık yadırganmıyor. Şimdi bu ilginç şehrin gezilecek yerlerinden bazılarını tanıtmaya çalışacağız. İşte Bükreş gezi rehberi...

BÜKREŞ'İN GEZİLECEK YERLERİ

PARLAMENTO SARAYI

Parlamento Sarayı, dünyanın ikinci en büyük idari binası (ABD'deki Pentagon'dan sonra) ve eski diktatör Nikolay Çavuşesku tarafından 1984 yılında başlatılan (ve hala bitmemiş) bina 12 katlı, 3.000'den fazla odaya sahip ve 330.000 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Binada kullanılan mermer ve orijinal süslemelerin tamamı Romanya'dan. Bükreş'in 1 / 9'u bu muazzam büyük binayı ve çevresini kapsayacak şekilde yeniden inşa edildi. Giriş sadece rehberli turla yapılıyor. Standart tur yaklaşık 45 dakika sürüyor; Teras ve bodrumu görmek için de ekstra 15 dakika eklemeniz gerekiyor. Turist girişi binanın kuzey tarafındadır. Tur için ödeme yaparken pasaport ibraz edilmeli, tur tamamlandıktan sonra bunları geri almalısınız.

DEVRİM MEYDANI

1989'daki Romanya Devrimi'nin başladığı yer sadece Bükreş'in en önemli ve temsili meydanı değil, aynı zamanda kentin ve tüm ülkenin tarihinin bir simgesidir. Romanya Ulusal Sanat Müzesi'ne ev sahipliği yapan Nikolay Çavuşesku rejiminin çöküşünü anımsatan Kraliyet Sarayı ve Senato Sarayı Devrim Meydanı'ndaki baş mimari yapılardır ve bu kamusal alanı kültürel ve tarihi geçmişleriyle tamamlarlar. Devrim Meydanı'nın ortasında ölenlerin anısına bir anıt var.

RUMEN ATENEUM KONSER SALONU

Romen Athena tapınağı olarak bilinen Romen Ateneum, Zafer Caddesi üzerinde bulunuyor. Bükreş'in en göz alıcı mimari harikalarından biri olma özelliğini taşıyor. Romanya Ulusal Bankası'nı da tasarlayan Fransız mimar Albert Galleron'un eseri olan konser salonu, 26 Şubat 1888'de açıldı. 'Ateneum için bir kuruş ver' kampanyası başlatılarak tamamen Romanya vatandaşlarının bağışladığı paralarla inşa edildi. Akustiği ile dünya çapında tanınan bina "George Enescu" Filarmoni Orkestrası'nın da merkezidir.

ÇEŞMECİ PARKI

Kentin en merkezi bahçeleri olan Çeşmeci, ağaçlar, çiçekler ve göllerden oluşan adeta bir cennet. Sıklıkla park olarak adlandırılsa da aslında büyük bir bahçedir. İlk olarak 1845 yılında Alman peyzaj mimarı Carl Meyer tarafından tasarlandı ama 1860'a kadar tamamlanamadı. Bahçe için Romanya dağlarından 30.000'den fazla ağaç ve bitki getirildi. Egzotik bitkiler de Viyana'daki botanik bahçelerinden getirilmiştir. 17 hektarlık bahçenin zirveleri arasında Roma Bahçesi bulunmaktadır. Parkta birkaç kafe, yaz aylarında kullanılan terasların yanı sıra iyi, geniş çocuk oyun alanları bulunmaktadır. Güzel havalarda vakit geçirmek için ideal bir yerdir.

ULUSAL SANAT MÜZESİ

19. yüzyıldan kalma Kraliyet Sarayı'nda yer alan bu büyük, çok katlı müze, biri Ulusal Sanat ve diğeri Avrupa Ustaları olmak üzere iki kalıcı galeriye ev sahipliği yapmaktadır. Ulusal galeri özellikle eski ve ortaçağ sanatlarında güçlüdür. Avrupa galerisi ise milliyetlerine göre düzenlenmiş yaklaşık 12.000 parça eseri içeriyor. Prens Dinicu Golescu tarafından 1812-1815 yılları arasında inşa edilen saray, 1834'te Prens Alexandru Ghica döneminde resmi kraliyet ikametgahı olmuş.

ROMEN KÖYLÜ MÜZESİ

Şehrin en popüler müzelerinden biridir. Romen Köylü Müzesi, Avrupa Popüler Sanat ve Gelenekler Müzeleri ailesinin bir parçasıdır. Müze, son dört yüzyıl boyunca Romanya'nın kırsal kesiminin farklı ve büyüleyici yaşam tarihi hakkında çeşitli eserleri sergiliyor. El yapımı Paskalya yumurtalar ve pişmiş toprak çömleklerden, renkli dini ikonlara ve çok çeşitli geleneksel kıyafetlere kadar, Romanya köylü yaşamının tüm yönlerini kapsayan sergiler var. 1948-89 yılları arasında Komünist Parti ve Romen Devrimci İşçi Hareketi Müzesi'ne ev sahipliği yapan binaya uygun olarak bodrum katında bir kollektivizasyon sergisi var. Köylü Müzesi, hemen hemen her haftasonunda avlusunda mükemmel zanaat, hediye ve antika fuarlarına ev sahipliği yapmaktadır.

LİPSCANİ

Lipscani, Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir sokak ve semt. Orta Çağ'dan 19. yüzyılın başlarına kadar şehrin ve tüm Eflak'ın en önemli ticari alanı olmuştur. III. Vlad tarafından inşa edilmiş Curtea Veche yakınında yer almaktadır. Eski bir kasaba atmosferine sahip bölge, dolambaçlı sokaklarında antikacıları, butikleri, restoran ve kafeleriyle kentin en turistik ve şirin bölgesi.

BÜKREŞ'TE ŞEHİRİÇİ ULAŞIM

Bükreş'teki toplu taşıma sistemi, Bükreş Metrosu ve otobüs, tramvay, troleybüs ve hafif raylı sistemlerden oluşan RATB tarafından işletilen bir yüzey taşıma sisteminden oluşmaktadır. Son yıllarda artan araç trafiği nedeniyle, kentin yolları genellikle çok kalabalıktır. Her gün, şehirde bir milyondan fazla araç yollara çıkmakta. Bükreş’in altyapı sorunları nedeniyle, metroyu seçmek daha iyi. Kuzeyden güneye doğru, doğudan batıya doğru 5 metro hattı vardır ve herhangi bir istasyonun girişinde bu hatların haritası vardır. İstasyonlar, her biri farklı bir tasarıma sahip, şehir etrafında oldukça temiz ve iyi konumlandırılmış. Metroyu kullanmak için istasyonlardaki ofislerden manyetik bir metro kart almanız gerekiyor. Metro, saat 05.00 ile 23.00 arasında açıktır.

Otobüsler, troleybüsler ve tramvaylar saat 05.00'dan 23.00'a kadar çalışmaktadır. Biletler ve manyetik kartlar RATB logolu sarı boyalı büfelerden satın alınabilir. Bu kiosklar genellikle ana caddelerin kesişme noktalarına ve bazı otobüs duraklarına yakın yer almaktadır. Bilet büfeleri cumartesi öğleden sonra ve pazar günleri kapalıdır.

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