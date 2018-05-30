Romanya - Şili maçı öncesi rakamlar

Romanya ve Şili, 31 Mayıs 2018 Perşembe günü Hazırlık Ülkeler maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 6 puanlı Romanya 18. sırada bulunuyor, Şili 4 puana sahip ve 37. sırada. Romanya, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Şili, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 282. İddaa'da Romanya kazanır 2.60, berabere biter 2.90, Şili kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Romanya önceki hafta Hollanda mücadelesinde 0-3 yenildi.

Şili ise Romanya maçında 3-2 yenildi.

Romanya, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Şili, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Şili, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.