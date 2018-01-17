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Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldinho profesyonel kariyerini noktaladı...

Ronaldinho'nun ağabeyi Roberto Assis, Brezilya basınına yaptığı açıklamada kardeşinin futbolu bıraktığını ve jübilesinin FIFA 2018 Dünya Kupası sonrasında yapılacağını söyledi.

Kariyerindeki son profesyonel karşılaşmaya 2015 yılında Fluminense formasıyla çıkan Ronaldinho, 2002 yılında Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası ve 2006 yılında da Barcelona ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarken aynı yıl Ballon D'or ödülünün de sahibi olmuştu.

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