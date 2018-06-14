Ronaldinho’dan Türk stadına ziyaret

Aktif futbol hayatı boyunca dünya çapında onlarca ödül kazanan ve şu anda FC Barcelona’nın da marka elçileri arasında yer alan Ronaldinho, ziyaret kapsamında Krasnodar Akademisi’ndeki genç futbolcularla zaman geçirdi ve onlarla tecrübelerini paylaştı. Stadyumun teknolojik altyapısı hakkında da yetkililerden detaylı bilgi alan Ronaldinho, stadyum içinde yer alan ve dünyada bir ilk olma özelliğine sahip panoramik video duvarıyla yakından ilgilendi.

- Saha çalışmaları Nisan 2013 tarihinde başlayan ve 9 Ekim 2016 tarihinde tamamlanarak hizmete açılan Krasnodar Stadyumu, bugün hala dünyanın en teknolojik stadyumu olarak kabul ediliyor.

- Stadyumun yapımında çok sayıda mühendis ve işçi Türk görev alırken, projenin tamamı bir Türk şirketi olan ESTA Construction tarafından gerçekleştirildi.

- Stadyumun dışı Roma’daki ünlü Kolezyum’u andırdığı için stadyuma Rusya’da Kolezyum da deniyor.