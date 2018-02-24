Real Madrid, La Liga'nın 25. haftasında Alaves ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda golü son anlarda bulan Real Madrid, dakikalar 44'ü gösterdiğinde Ronaldo'nun attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya da hızlı bir giriş yapan Real, 46. dakikada Bale ile farkı 2'ye çıkardı. Bu golün 15 dakika sonrasında ise sahneye bir kez daha Ronaldo çıktı ve skor 3-0'a geldi.

Maçta kapanış golü ise 89. dakikada penaltıdan Karim Benzema ile geldi ve Real Madrid, Alaves'i 4-0'la geçti. Bu 3 puanla birlikte puanını 51'e yükselten Real Madrid, 3. sıradaki yerini korudu. Alaves ise 28 puanda ve 16. sırada kaldı.