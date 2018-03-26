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Popüler figürlerle iletişim halinde olduğunu söyleyen bu hesap sahiplerinin Google Play Store ve App Store üzerinden indirilen bir program sayesinde kendilerine, dünyaca ünlü isimlerin adını kullanarak mesaj yazdıkları ve bunu bazı programlar sayesinde gerçekleştirdikleri iddia edildi.