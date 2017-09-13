''Ronaldo, Come to Beşiktaş''

Siyah-beyazlı kulübün transfer döneminde başlattığı ve kısa sürede tüm dünyada ses getiren “Come to Beşiktaş” akımı, Şampiyonlar Ligi’nin başlamasına ithafen hazırlanan karikatüre de damga vurdu.

Twitter’da ‘B/R Football’ isimli bir hesap, Devler Ligi’nde yer alan birçok takımın ünlü yıldızlarının bulunduğu bir karikatür paylaşırken, Beşiktaşlı Pepe’yi elinde telefonla “Come to Beşiktaş Ron!!!” derken resmetti. Portekizli yıldızın, Real Madrid’den eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo’yu Siyah-Beyazlılar’a davet ettiği karikatür kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.