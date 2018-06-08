Portekiz Milli Takımı ile EURO 2016’da zafere ulaşan Cristiano Ronaldo, 2018 Dünya Kupası için ise temkinli konuştu. Real Madrid’li yıldız, “Burada olmaktan gurur duyuyorum. Çok hırslı oyunculara sahibiz. Favoriler arasında değiliz belki ama futbolda hiçbir şey imkansız değildir. EURO 2016’da alçak gönüllü şekilde iyi mücadele ettik ve başarıya ulaştık. Futbolda her şey mümkün” dedi.

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