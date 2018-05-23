5 Altın Ayakkabı sahibi Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Instagram adresinde bir dizi fotoğraf paylaşarak 33 yaşında nasıl fit ve sağlıklı kaldığının ipuçlarını verdi. Paylaştıklarına bakılırsa Ronaldo, güne sıkı bir kahvaltıyla başlıyor. Kruvasan, avokado püresi, tost, yoğurt, peynir ve meyve çeşitleri Ronaldo’nun kahvaltıda tükettikleri arasında.

Yıldız futbolcunun öğle yemeği tercihi balık. Akşamları ise ızgara tavuk veya kırmızı et yiyor ve öğünlerinde şekerli yiyeceklerden uzak duruyor. Yine de Ronaldo’nun zindeliğinin asıl sebebi, yediklerinden çok bunları eritecek yoğunlukta spor yapması. Antrenmalarına en az bir saat önce gidiyor ve tek başına güçlendirme egzersizleri yapıyor.

Ronaldo, ufak porsiyonlarla birlikte gün boyu 6 öğün yemek yediğini açıkladı.

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