El Mundo'nun haberine göre İspanya Vergi Dairesi, Cristiano Ronaldo'nun suçunu ve çeşitli yaptırımları kabul etmesi halinde Ronaldo hakkındaki dört mali suçtan birini geri çekmeyi düşünüyor.

Haberde yer alan iddiaya göre bunun için Ronaldo'nun kısa süreli bir hapis cezasını kabul etmesi ve beraberinde 10 milyon euro'luk bir bedeli ödemesi gerekiyor.

Bir diğer olası senaryo ise, Ronaldo'nun üç vergi suçunu ve 6 milyon 250 bin euro'luk tutarı kabul etmesi durumunda davanın tamamen kapanması olarak görünüyor. (Goal)