Ronaldo, Messi'nin yakın arkadaşı Icardi'yi Real Madrid'e istemedi Icardi Real Madrid'e gidiyor

HTSPOR.COM | DIŞ HABERLER

Real Madrid'in transfer etmek için girişimlere başladığı Mauro Icardi'ye bir engel de Real Madrid'in içinden çıktı.

Cristiano Ronaldo'nun Lionel Messi ile olan dostluğu sebebiyle Mauro Icardi'yi istemediği ve bunu yönetime söylediği belirtildi. Messi ile yakın arkadaş olan Icardi, Real Madrid yolunda Cristiano Ronaldo engeline takılmış oldu.

Bu sezon Inter formasıyla kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Icardi, 14 lig maçında 15 gol atıp 1 asist yaptı. Ronaldo'nun Messi ile olan yakınlığından rahatsız olduğu için Icardi'yi Real Madrid'e istememesi, İspanya'da da geniş yankı buldu. Başkan Perez'in istediği Mauro Icardi için Ronaldo'nun bu talebinden sonra nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu...

Tottenham'ın yıldızları Harry Kane ve Dele Ali ile birlikte Icardi, Real Madrid'in listesinde bulunuyordu...