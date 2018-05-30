KPMG Football Benchmark ekibi, 'Avrupa Eliti 2018' raporunda sosyal medyada en çok takipçisi olan 20 futbolcuyu inceledi.

Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Ronaldo, 318,3 milyon takipçiyle zirvede yer alırken, Paris Saint-Germain'in Brezilyalı futbolcusu Neymar (191,4 milyon kişi) ikinci, Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Messi (179,3 milyon kişi) üçüncü oldu.

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ise 69,8 milyon takipçiyle yedinci sırada yer aldı.

KPMG Avrupa Eliti 2018'de yer alan ilk 10 oyuncunun takipçi sayıları:

Oyuncu Facebook Instagram Twitter Toplam (milyon) 1. Cristiano Ronaldo 122,5 123,9 71,9 318,3 2.Neymar JR 60,7 91,7 39 191,4 3. Lionel Messi 89,6 89,7 - 179,3 4.James Rodriguez 32,8 16,8 35,7 85,3 5.Gareth Bale 28,8 16,6 33,2 78,6 6.Andreas Iniesta 26,9 22,6 21,7 71,2 7.Mesut Özil 31,4 22,5 15,9 69,8 8.Zlatan Ibrahimovic 26,6 5 31,3 62,9 9.Sergio Ramos 23,5 14,5 22,6 60,6 10.Luis Suarez 19 14,2 27,1 60,3