Ronaldo'nun gruplarda boşu yok

Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, grup aşamasının en skoreri olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-18 sezonunda, "Şampiyonlar Ligi gruplarındaki her maçta gol atan ilk futbolcu" unvanını aldı.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en golcü futbolcusu, rakip ağları 9 kez sarsan Cristiano Ronaldo oldu. Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer futbolcusu unvanının sahibi Ronaldo, toplam gol sayısını 114'e yükseltti.
Real Madrid'in H grubundaki rakipleri Tottenham, Borussia Dortmund ve APOEL ile oynadığı 6 maçta da gol atan 32 yaşındaki Ronaldo, bunu başaran ilk futbolcu olarak tarihe geçti.
Portekizli forvet oyuncusunu, 6'şar gol kaydeden Tottenhamlı Harry Kane, Sevillalı Wissam Ben Yedder, Liverpoollu Roberto Firmino, PSG'li Neymar ve Edinson Cavani izledi.
Liverpool'dan Philippe Coutinho ve Mohamed Salah, Porto'dan Vincent Aboubakar ise 5'er golle 3. sırayı paylaştı.
Şampiyonlar Ligi 2017-18 sezonunda grup aşamasının "en golcü" isimleri şöyle:
|Futbolcu
|Takımı
|Gol sayısı
|1
|Cristiano Ronaldo
|Real Madrid
|9
|2
|Harry Kane
|Tottenham
|6
|Wissam Ben Yedder
|Sevilla
|6
|Roberto Firmino
|Liverpool
|6
|Neymar
|PSG
|6
|Edinson Cavani
|PSG
|6
|3
|Philippe Coutinho
|Liverpool
|5
|Vincent Aboubakar
|Porto
|5
|Muhammed Salah
|Liverpool
|5
Asist lideri Milner
Grup aşamasının en fazla asist yapan ismi, 5 kezle Liverpool forması giyen James Milner oldu. PSG'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Neymar ise 4 asistle takımının 2. tura yükselmesinde önemli rol oynadı.
Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'nın yanı sıra Roberto Firmino ve Alberto Moreno (Liverpool), Kylian Mbappe (PSG), Eden Hazard (Chelsea), Dries Mertens (Napoli), Kingsley Coman (Bayern Münih), Anthony Martial (Manchester United), Kevin De Bruyne (Manchester City), Gelson Martins (Sporting Lizbon), Marcel Sabitzer (Leipzig) de 3'er asiste imza attı.
En yüksek pas oranı Busquets ve Umtiti'nin
En az 400 isabetli pası bulunan futbolcular hesaba katıldığında, Barcelona'dan Sergio Busquets ve Samuel Umtiti, yüzde 95 ile grupların en yüksek yüzdeyle pas atan oyuncuları oldular. Busquets 527 pasın 502'si, Umtiti ise 433 pasın 410'unda isabet kaydetti.
Sevilla'dan Ever Banega 613 isabetli pas atarak bu alanda zirveye oturdu. Arjantinli orta saha oyuncusunu, 541 pasla PSG'li Marco Verratti izledi.
Gruplarının "en yüksek yüzdeyle" ve "en fazla isabetli" pas atan isimleri şöyle:
|Futbolcu
|Takımı
|Denediği pas/İsabetli pas
|Pas yüzdesi
|1
|Sergio Busquets
|Barcelona
|527/502
|95
|Samuel Umtiti
|Barcelona
|433/410
|95
|3
|Marco Verratti
|PSG
|573/541
|94
|Nicolas Otamendi
|Manchester City
|487/457
|94
|5
|Guido Pizarro
|Sevilla
|442/411
|93
|Fernandinho
|Manchester City
|441/408
|93
|Futbolcu
|Takımı
|İsabetli pas sayısı
|1
|Ever Banega
|Sevilla
|613
|2
|Marco Verratti
|PSG
|541
|3
|Sergio Busquets
|Barcelona
|502
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.