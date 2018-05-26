Rönesans Holding'ten yapılan yazılı açıklamaya göre şirket ve Rusya'da gerçekleştirilen ve 100'den fazla ülkeden üst düzey yöneticiyi ağırlayan SPIEF'de dört anlaşmaya imza attı.
Bu yıl "Ekonomik Güveni Tesis Etmek" başlığıyla düzenlenen ve 26 Mayıs’ta sona erecek foruma katılan Rönesans Holding, Amur Doğalgaz İşleme Tesisi, Sberbank, Moskova Bölgesel Yönetimi ve St. Petersburg tramvayı anlaşmalarını imzaladı.
Şirketin Rusya'nın en büyük ve dünyanın sayılı doğalgaz işleme tesisinden biri olacak 2023 yılında tamamlanması planlanan Amur Gaz İşleme Tesisi'nin inşaat işleri için Maire Tecnimont ile imzaladığı 1,3 milyar avroluk sözleşmenin imzaları Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak ve Maire Tecnimont Group CEO'su Pierroberto Folgiero tarafından atıldı.
Amur Gaz İşleme Tesisi imza törenine Rönesans Holding Başkanı Ilıcak ve Pierroberto Folgiero'nun yanısıra, Gazprom Group CEO'su Alexey Miller, Maire Tecnimont Başkanı Fabrizio Di Amato ve İtalya'nın Rusya Büyükelçisi Pasquale Terracciano katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ilıcak, gerçekleştirilen iş birliklerinin Türk müteahhitlik sektörünün uluslararası arenada katma değeri yüksek nitelikli projeler üstlendiğinin bir kanıtı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bugün Rusya ve Avrupa'nın sayılı bina ve tesislerinde Rönesans Holding imzasının olması, Rusya'nın en önemli bölgelerinde bir Türk şirketinin varlığını sürdürmesi ve önde gelen projelere vizyonunu yansıtmasından kıvanç duyuyorum. Doğduğumuz topraklardan farklı coğrafyalara uzanan yolculuğumuzda, gücümüzü artırarak ilerlemek istiyoruz. Ortak projeleri hayata geçirmemizi sağlayacak bu iş birliklerinin hem Rusya hem de Türkiye'yi daha güçlü kılacağına inancım tam."
Proje hakkında bilgi veren Rönesans Endüstri Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı Alptekin Tizer şunları kaydetti:
Gazprom tarafından işletilecek tesis, 2023 yılında tamamlandıktan sonra Rusya'nın en büyük, dünyanın ise sayılı gaz işleme tesislerinden biri olacak. Yılda 42 milyar metreküplük üretim kapasitesine sahip olacak tesis, Yakutistan ve Irkutsky gaz üretim merkezlerinden gelen doğal gazı işleyecek. Rönesans'ın inşaatını üstlendiği, Rusya'nın doğalgazını Çin'e taşıyacak tesis, Amur ve tüm Doğu Sibirya Bölgesi'nin sosyal, ekonomik ve endüstriyel kalkınmasında büyük rol oynayacak."
Maire Tecnimont CEO'su Pierroberto Folgiero, "Rusya'da sağlam ve köklü bir geçmişe sahip Rönesans Endüstri Tesisleri ile imzaladığımız bu alt sözleşme, Gazprom'un Amur Gaz İşletme Tesis projesinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için stratejik bir öneme sahip." ifadelerini kullandı.
RÖNESANS'TAN 3 STRATEJİK ANLAŞMA
Forumda imzalanan diğer 3 anlaşma ile ilgili bilgi veren Rönesans İnşaat ve Renaissance Development Rusya Yönetim Kurulu Başkanı Avni Akvardar, şunları aktardı:
"St. Petersburg'un Yuniy aktarma merkezi ve Yujnaya metro istasyonu-Kolpino tramvay hattı projesinin yapımı ve kullanımı için atılması gereken adımları belirlemek üzere bir niyet anlaşması gerçekleştirdik. Toplam yatırımın 20 milyar ruble (yaklaşık 325 milyon dolar) olacağı planlanan projenin 2019 yılında başlayarak 2023 yılında bitirilmesi planlanıyor.
Moskova Bölgesel Yönetimi ile yapılan diğer bir anlaşmayla sağlık hizmetleri alanlarında projelerin yerine getirilmesi, ofis ve hotel komplekslerin yapılması için bütçe dışı yatırımları çekme konularında iş birliği yapacaklarını belirten Akvardar, "Sberbank ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde yatırım bankacılığı, finansman faaliyetleri konularında stratejik iş birliği ve farklı programlar çerçevesinde Sberbank'ın Banka Kurum Üniversitesi'nin deneyimlerinden ve bilgi birikiminden yararlanma şansı yakalayacağız." bilgisini verdi.
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