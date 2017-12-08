“International Property Awards” (Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri) kapsamında “Dünyanın En İyi Uluslararası Çok Katlı Konut Projesi" seçilen Neva Towers, Rusya’nın bu kategoride ödül alan ilk projesi oldu.
Rusya’da emlak sektörünün durgunluk yaşadığı bir dönemde, şehrin “21. Yüzyıl simgesi” merkezi is alanı kompleksi “Moscow City”de yükselen Neva Towers, çok kısa bir sürede “Moskova’da tüm zamanların en hızlı satan projesi” unvanını elde etmeyi başardı.
Proje, Rusların yani sıra, Çin basta olmak üzere diğer yatırımcı ülke iş insanlarının da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Toplam 1.2 milyar dolar yatırımla hayata geçirilen ve karma kullanım projeleri alanında Rusya’da sektöre yeni bir soluk getiren Neva Towers, Rönesans Holding imzasını taşıyor.
GAYRİMENKULÜN OSCAR’I
Geçtiğimiz günlerde Londra’da sahiplerini bulan, European Property Awards (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) kapsamında “Avrupa’nın En İyi Çok Katlı Konut Projesi” ve “Avrupa’nın En İyi Karma Kullanım Projesi” kategorilerinde ödüle layık görülen Neva Towers, bu kez de bulundukları bölgelerde ‘en iyi’ seçilen projelerin dünya birinciliği için yarıştığı ve gayrimenkul dünyasının “Oscar”ları olarak da tanımlanan “International Property Awards” finaline damga vurdu.
70 kişilik uluslararası multidisipliner jüri heyeti tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, ABD’den Dubai'ye, Hong Kong'dan Avustralya'ya kadar dünyanın farklı bölgelerinden birçok projeyi geride bırakan Neva Towers, “Uluslararası Çok Katlı Konut Projesi” kategorisinde “Dünyanın En İyisi” seçilerek büyük bir başarının sahibi oldu.
Rönesans Holding’in imzasını taşıyan Neva Towers, Rusya’nın bu kategoride ödül alan ilk projesi olarak da tarihe geçti.
Neva Towers’ın birinci konut kule ve podyum alanının Aralık 2018’de, ikinci kulenin ise 2020 yılında tamamlanması hedefleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.