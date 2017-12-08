“International Property Awards” (Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri) kapsamında “Dünyanın En İyi Uluslararası Çok Katlı Konut Projesi" seçilen Neva Towers, Rusya’nın bu kategoride ödül alan ilk projesi oldu.

Rusya’da emlak sektörünün durgunluk yaşadığı bir dönemde, şehrin “21. Yüzyıl simgesi” merkezi is alanı kompleksi “Moscow City”de yükselen Neva Towers, çok kısa bir sürede “Moskova’da tüm zamanların en hızlı satan projesi” unvanını elde etmeyi başardı.

Proje, Rusların yani sıra, Çin basta olmak üzere diğer yatırımcı ülke iş insanlarının da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Toplam 1.2 milyar dolar yatırımla hayata geçirilen ve karma kullanım projeleri alanında Rusya’da sektöre yeni bir soluk getiren Neva Towers, Rönesans Holding imzasını taşıyor.

GAYRİMENKULÜN OSCAR’I

Geçtiğimiz günlerde Londra’da sahiplerini bulan, European Property Awards (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) kapsamında “Avrupa’nın En İyi Çok Katlı Konut Projesi” ve “Avrupa’nın En İyi Karma Kullanım Projesi” kategorilerinde ödüle layık görülen Neva Towers, bu kez de bulundukları bölgelerde ‘en iyi’ seçilen projelerin dünya birinciliği için yarıştığı ve gayrimenkul dünyasının “Oscar”ları olarak da tanımlanan “International Property Awards” finaline damga vurdu.

70 kişilik uluslararası multidisipliner jüri heyeti tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, ABD’den Dubai'ye, Hong Kong'dan Avustralya'ya kadar dünyanın farklı bölgelerinden birçok projeyi geride bırakan Neva Towers, “Uluslararası Çok Katlı Konut Projesi” kategorisinde “Dünyanın En İyisi” seçilerek büyük bir başarının sahibi oldu.

Rönesans Holding’in imzasını taşıyan Neva Towers, Rusya’nın bu kategoride ödül alan ilk projesi olarak da tarihe geçti.

Neva Towers’ın birinci konut kule ve podyum alanının Aralık 2018’de, ikinci kulenin ise 2020 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Neva Towers