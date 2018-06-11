Habertürk Spor'dan Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Trabzonspor’un bir süredir renklerine katmak istediği sağ kanat oyuncu Ronielson Da Silva transferinde son anda pürüz çıktı. Bu oyuncuyu uzun bir süredir takip eden scout ekibinin yeni Yattara olarak gördüğü Brezilyalı sağ açıkta tek engelin imza parası olduğu bildirildi. Geçtiğimiz sezon Japonya’da forma giyen ve sakatlığı uzun bir süre sahalardan uzak kalan 23 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor. Trabzonlu yöneticilerle ile Ronielson Da Silva arasında yapılan görüşmelerde oyuncunun yıllık alacağı ücret konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. 1 milyon Euro imza parası isteyen Sambacı’nın bu rakamı aşağıya çekmesi halinde imzaların atılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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