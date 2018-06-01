RoPS - Hjk Helsinki maçı istatistikleri

RoPS ve Hjk Helsinki, 01 Haziran 2018 Cuma günü Finlandiya Veikkausliiga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:30. 21 puanlı RoPS 2. sırada bulunuyor, Hjk Helsinki 28 puana sahip ve 1. sırada. RoPS, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Hjk Helsinki, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 154 kodlu maçı oynayanlar; RoPS galibiyet oranı 5.00, beraberlik oranı 3.50, Hjk Helsinki galibiyet oranı 1.40. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

RoPS son haftadaki Hjk Helsinki müsabasında 2-3 kazandı.

Hjk Helsinki, RoPS karşılaşmaında 2-3 yenildi.

RoPS, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. RoPS, kendi sahasında 10 gol attı, 2 gol yedi.

Hjk Helsinki, dış sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hjk Helsinki 7 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.