RoPS - Honka maçı öncesi rakamlar

Finlandiya Veikkausliiga maçında RoPS ile Honka, 03 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:30. Maç öncesi RoPS 16 puanla 1. sırada, Honka 3 puanla 11. sırada bulunuyor. RoPS, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Honka son 5 mücadelede 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 526 kodlu maçta; İddaa oynayanlar RoPS kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.90, Honka sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

RoPS önceki hafta Hjk Helsinki mücadelesinde 0-3 kazandı.

Honka ise Lahti karşılaşmasında 2-0 yenildi.

RoPS, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 0 gol yedi.

Honka ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Honka, 1 gol atarken 3 gol yedi.