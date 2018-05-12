RoPS - KuPS Kuopio düellosu

RoPS ve KuPS Kuopio, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Finlandiya Veikkausliiga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:30. Maç öncesi RoPS 16 puanla 1. sırada, KuPS Kuopio 14 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi RoPS, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. KuPS Kuopio, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 490. İddaa'da RoPS kazanır 3.00, berabere biter 2.90, KuPS Kuopio kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

RoPS önceki hafta Hjk Helsinki mücadelesinde 2-3 kazandı.

KuPS Kuopio ise PS Kemi maçında 1-3 kazandı.

RoPS, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. RoPS, kendi sahasında 8 gol attı, 2 gol yedi.

KuPS Kuopio ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. KuPS Kuopio, 10 gol atarken 5 gol yedi.