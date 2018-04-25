RoPS - Lahti rakamlar

Finlandiya Veikkausliiga maçında RoPS ile Lahti, 25 Nisan 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:30. Maç öncesi RoPS 12 puanla 1. sırada, Lahti 7 puanla 3. sırada bulunuyor. RoPS, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Lahti, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 475 kodlu maçta; İddaa oynayanlar RoPS kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Lahti sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

RoPS son hafta oynanan Hjk Helsinki maçında 2-3 kazandı.

Lahti, HIFK Helsinki karşılaşmaında 2-1 kazandı.

RoPS, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 0 gol yedi.

Lahti, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lahti 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.