RoPS - VPS rakamlar

RoPS ve VPS, 12 Haziran 2018 Salı günü Finlandiya Veikkausliiga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:30. RoPS 21 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken VPS 15 puanda ve 7. sırada. RoPS son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. VPS, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 408. İddaa'da RoPS kazanır 1.95, berabere biter 2.90, VPS kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

RoPS son hafta oynanan Hjk Helsinki maçında 2-3 kazandı.

VPS ise Jyvaskyla JK maçında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan RoPS, 11 gol attı ve 4 gol yedi.

VPS ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. VPS, 4 gol atarken 3 gol yedi.