Rosario Central - Estudiantes düellosu

Rosario Central ve Estudiantes, 15 Mayıs 2018 Salı günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:00. 31 puanlı Rosario Central 20. sırada bulunuyor, Estudiantes 35 puana sahip ve 17. sırada. Ev sahibi Rosario Central, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Estudiantes, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 629 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Rosario Central kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Estudiantes sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Rosario Central önceki hafta Estudiantes mücadelesinde 2-1 kazandı.

Estudiantes, Rosario Central karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Rosario Central, 15 gol attı ve 14 gol yedi.

Estudiantes, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Estudiantes 10 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.