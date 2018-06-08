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Hakkında yapılan ırkçı paylaşım ile ilgili Valerie Jarrett ise, "bu öğretici bir an oldu" değerlendirmesi geldi. Jarrett, "Ben iyiyim. Beni asıl endişelendiren, onları savunmak için yanında hiç arkadaşı olmayan insanlar" dedi.