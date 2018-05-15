Rosenborg - Lilleström maçı rakamları

Norveç Eliteserien maçında Rosenborg ile Lilleström, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Rosenborg 18 puanla 2. sırada, Lilleström 10 puanla 11. sırada bulunuyor. Rosenborg, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Lilleström, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 461. İddaa'da Rosenborg kazanır 1.35, berabere biter 3.60, Lilleström kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Rosenborg önceki hafta Odd Grenland mücadelesinde 1-0 yenildi.

Lilleström ise Sandefjord karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Rosenborg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Rosenborg, kendi sahasında 9 gol attı, 3 gol yedi.

Lilleström ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lilleström, 7 gol atarken 11 gol yedi.