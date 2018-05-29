Rosenborg - Odd Grenland maçı istatistikleri

Rosenborg ve Odd Grenland, 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü Norveç NM Kupası 4.Tur maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:30. Rosenborg, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Odd Grenland son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 234. İddaa'da Rosenborg kazanır 1.40, berabere biter 3.50, Odd Grenland kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Rosenborg son haftadaki Odd Grenland müsabasında 1-0 yenildi.

Odd Grenland, Rosenborg karşılaşmaında 1-0 kazandı.