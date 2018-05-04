Rosenborg - Ranheim rakamlar

Rosenborg ve Ranheim, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Rosenborg 14 puanla 2. sırada, Ranheim 13 puanla 5. sırada bulunuyor. Rosenborg son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Ranheim, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 347. İddaa'da Rosenborg kazanır 1.15, berabere biter 4.75, Ranheim kazanır 9.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Rosenborg son hafta oynanan Hjk Helsinki maçında 1-2 kazandı.

Ranheim, Haugesund karşılaşmaında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Rosenborg, 8 gol attı ve 2 gol yedi.

Ranheim, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Ranheim, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.