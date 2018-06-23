Rosenborg - Valerenga sahaya çıkıyor

Norveç Eliteserien maçında Rosenborg ile Valerenga, 24 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Rosenborg 24 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Valerenga 22 puanda ve 6. sırada. Rosenborg son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Valerenga son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 237. İddaa'da Rosenborg kazanır 1.40, berabere biter 3.75, Valerenga kazanır 4.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Rosenborg önceki hafta Odd Grenland mücadelesinde 1-0 yenildi.

Valerenga ise Sogndal karşılaşmasında 5-2 yenildi.

Rosenborg, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 5 gol yedi.

Valerenga, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Valerenga 10 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.