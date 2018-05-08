Ross County - Dundee maçı rakamları

İskoçya Premiership Küme Düşme Grubu maçında Ross County ile Dundee, 08 Mayıs 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Ross County 1 puanla 4. sırada, Dundee 3 puanla 1. sırada bulunuyor. Ross County, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Dundee, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 424 kodlu maçı oynayanlar; Ross County galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.90, Dundee galibiyet oranı 3.00. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Ross County son haftadaki Hibernian müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Dundee, Glasgow Rangers karşılaşmaında 4-0 yenildi.

Ross County, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Ross County, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.