Rostov - Tosno maçı ne zaman?

Rostov ve Tosno, 29 Nisan 2018 Pazar günü Rusya Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Rostov 31 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Tosno 24 puanda ve 15. sırada. Ev sahibi Rostov, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Tosno, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 610 kodlu maçı oynayanlar; Rostov galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.40, Tosno galibiyet oranı 4.60. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Rostov önceki hafta Tosno mücadelesinde 4-1 kazandı.

Tosno ise Rostov karşılaşmasında 4-1 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Rostov, 11 gol attı ve 9 gol yedi.

Tosno, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tosno 8 kez gol sevinci yaşadı, 23 kez topu ağlarında gördü.