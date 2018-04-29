Rostov - Tosno maçı ne zaman?

Rostov ve Tosno, 29 Nisan 2018 Pazar günü Rusya Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Rostov 31 puanla 12. sırada, Tosno 24 puanla 15. sırada bulunuyor. Rostov, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Tosno, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 610 kodlu maçı oynayanlar; Rostov galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.40, Tosno galibiyet oranı 4.60. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Rostov son hafta oynanan Tosno maçında 4-1 kazandı.

Tosno, Rostov karşılaşmaında 4-1 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Rostov, 11 gol attı ve 9 gol yedi.

Tosno, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Tosno, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 23 kez topu kendi kalesinde gördü.